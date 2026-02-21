Guastalla nel lutto | 44enne strappata via doppio dolore per

Guastalla piange la perdita di Chiara Benatti, che si è spenta a 44 anni a causa di una grave malattia. La donna, conosciuta in città per il suo sorriso e il suo impegno, ha affrontato con coraggio le difficoltà. La sua scomparsa lascia vuoto tra amici e familiari, che si stringono attorno al dolore in questi momenti. La comunità ricorda Chiara come una persona gentile e sempre disponibile. La sua assenza si farà sentire profondamente.

Guastalla nel Lutto: Chiara Benatti Scompare a 44 Anni, Una Vita Spezzata dal Dolore. Guastalla piange la scomparsa prematura di Chiara Benatti, spentasi a soli 44 anni dopo una breve ma implacabile malattia. La comunità, già scossa dal dolore per la perdita del padre dell'impiegata, l'avvocato Pierlino Benatti, a fine novembre, si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo sconforto. I funerali sono previsti per lunedì 23 febbraio nella chiesa del duomo locale, un momento di raccoglimento e di commiato ha conosciuto e amato Chiara. Un'Ondata di Tristezza Avvolge la Comunità. Una profonda ondata di tristezza ha avvolto la comunità di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per la scomparsa improvvisa di Chiara Benatti.