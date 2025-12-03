Lutto enorme per la Roma | Stretti nel dolore
La Roma saluta con profonda tristezza Maurizio Thermes, scomparso oggi all’età di 86 anni. Ex centrocampista giallorosso, Thermes aveva vestito la maglia capitolina tra il 1958 e il 1960, distinguendosi in quelle stagioni per la sua qualità tecnica e la sua presenza costante in mezzo al campo. Arrivato in giovane età nella squadra della capitale, Thermes si era subito fatto apprezzare per il suo stile pulito, la visione di gioco e la capacità di inserirsi nelle trame offensive con naturalezza. Un calciatore elegante, che contribuì a dare equilibrio e sostanza alla mediana giallorossa in un periodo di grande fermento sportivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
