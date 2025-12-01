Si è conclusa venerdì pomeriggio l’esercitazione per il Contrasto Rischio Acquatico (Cra) " Fortuna Maris " a Porto Garibaldi cominciata martedì mattina scorso, promossa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’ Emilia-Romagna e dal Comando di Ferrara. Le manovre prevedevano diversi tipi di scenari e relative isole addestrative e si sono svolte sia all’interno dell’area valliva di Comacchio che nello specchio acqueo antistante Porto Garibaldi. Questi operatori della sicurezza provenivano dai nove Comandi della regione e suddivisi in poco meno di una ventina giornalmente sono stati ulteriormente addestrati ad intervenire nelle più disparate situazioni sia di giorno che al buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "C’è un uomo disperso in mare". L’esercitazione dei vigili del fuoco