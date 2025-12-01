C’è un uomo disperso in mare L’esercitazione dei vigili del fuoco

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa venerdì pomeriggio l’esercitazione per il Contrasto Rischio Acquatico (Cra) " Fortuna Maris " a Porto Garibaldi cominciata martedì mattina scorso, promossa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’ Emilia-Romagna e dal Comando di Ferrara. Le manovre prevedevano diversi tipi di scenari e relative isole addestrative e si sono svolte sia all’interno dell’area valliva di Comacchio che nello specchio acqueo antistante Porto Garibaldi. Questi operatori della sicurezza provenivano dai nove Comandi della regione e suddivisi in poco meno di una ventina giornalmente sono stati ulteriormente addestrati ad intervenire nelle più disparate situazioni sia di giorno che al buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

c8217232 un uomo disperso in mare l8217esercitazione dei vigili del fuoco

© Ilrestodelcarlino.it - "C’è un uomo disperso in mare". L’esercitazione dei vigili del fuoco

Argomenti simili trattati di recente

c8217232 uomo disperso mare"C’è un uomo disperso in mare". L’esercitazione dei vigili del fuoco - Si è conclusa venerdì pomeriggio l’esercitazione per il Contrasto Rischio Acquatico (Cra) "Fortuna Maris" a Porto Garibaldi cominciata martedì ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

c8217232 uomo disperso mareUomo disperso in mare a Tenerife, è caduto dalla nave da crociera Marella Explorer 2 diretta alle Canarie - Uomo disperso in mare a Tenerife, è caduto dalla nave da crociera: ricerche in corso con grande dispiegamento di mezzi ... Come scrive virgilio.it

Emergenza in mare a Tenerife: uomo cade da nave da crociera, ricerche in corso - Un uomo britannico di 76 anni è scomparso in mare mentre si trovava a bordo della nave da crociera Marella Explorer 2 al largo di Tenerife. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Uomo Disperso Mare