Paderno Dugnano esondazione del Seveso esercitazione dei Vigili del fuoco

Questa mattina a Paderno Dugnano si è svolta un’importante esercitazione dei vigili del fuoco del nucleo SAPR lungo l’argine del Seveso, a Palazzolo Milanese, in risposta all’esondazione del fiume. L’evento ha coinvolto diverse squadre e mezzi, simulando interventi di emergenza per testare la prontezza e le capacità di intervento in situazioni critiche.

Si è svolta questa mattina, venerdì 12 dicembre 2025, una significativa esercitazione dei vigili del fuoco del nucleo SAPR lungo l'argine del Seveso, a Palazzolo Milanese. I pompieri hanno simulato l'esondazione del torrente, richiamando la memoria della recente inondazione che ha colpito il quartiere, e hanno provveduto alla mappatura dell'area tramite i Sistemi di

Paderno Dugnano, esondazione fiume Seveso a Palazzolo

