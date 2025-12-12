Paderno Dugnano esondazione del Seveso esercitazione dei Vigili del fuoco

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Paderno Dugnano si è svolta un’importante esercitazione dei vigili del fuoco del nucleo SAPR lungo l’argine del Seveso, a Palazzolo Milanese, in risposta all’esondazione del fiume. L’evento ha coinvolto diverse squadre e mezzi, simulando interventi di emergenza per testare la prontezza e le capacità di intervento in situazioni critiche.

Si è svolta questa mattina, venerdì 12 dicembre 2025, una significativa esercitazione dei vigili del fuoco del nucleo SAPR lungo l’argine del Seveso, a Palazzolo Milanese.   I pompieri hanno simulato l’esondazione del torrente, richiamando la memoria della recente inondazione che ha colpito il quartiere, e hanno provveduto alla mappatura dell’area tramite i Sistemi di . Ilnotiziario.net

Paderno Dugnano, esondazione del Seveso, esercitazione dei Vigili del fuoco

paderno dugnano esondazione sevesoPaderno Dugnano, esondazione del Seveso, esercitazione dei Vigili del fuoco - Si è svolta questa mattina, venerdì 12 dicembre 2025, una significativa esercitazione dei vigili del fuoco del nucleo SAPR lungo l’argine del Seveso, a ... ilnotiziario.net

Dopo esondazione e danni, la beffa. Paderno Dugnano esclusa dai fondi - Il danno: gli eventi alluvionali che si sono verificati tra il 22 e 27 settembre a causa dell’esondazione del fiume Seveso. ilgiorno.it

paderno dugnano esondazione del seveso esercitazione dei vigili del fuoco

© Ilnotiziario.net - Paderno Dugnano, esondazione del Seveso, esercitazione dei Vigili del fuoco

Paderno Dugnano, esondazione fiume Seveso a Palazzolo

Video Paderno Dugnano, esondazione fiume Seveso a Palazzolo