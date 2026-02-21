gualtieri guarda al futuro olimpiadi a roma nel 2036 o 2040

Gualtieri ha annunciato l'intenzione di candidare Roma come città ospitante delle Olimpiadi del 2036 o del 2040. La sua proposta nasce dalla volontà di valorizzare le infrastrutture sportive e migliorare la mobilità urbana. In un’intervista, ha spiegato che la candidatura potrebbe portare nuovi investimenti e stimolare il settore turistico. La decisione finale dipenderà da vari fattori, ma l’obiettivo è avviare presto i preparativi ufficiali. La città si prepara a un possibile grande evento internazionale.

Dopo il successo delle Olimpiadi Milano Cortina, Gualtieri guarda al futuro e pensa che non sia impossibile portare la manifestazione olimpionica anche a Roma. Si era già parlato anni fa di questa idea, quando c’era Virginia Raggi all’amministrazione, ma la cosa non sembrava fattibile. Invece l’attuale sindaco di Roma ritiene che c’è un barlume di speranza per l’anno 20236 e 2040, sebbene sia quasi impossibile che lui sarà ancora a capo dell’amministrazione. Infatti il prossimo anno gli scadrà il mandato e, anche se verrà rinnovato, non riuscirà ad estendere il suo impegno fino a quella data. Nonostante ciò mette il bene della Capitale davanti a tutto e ritiene che sia fattibile l’organizzazione delle Olimpiadi a Roma, ciò dopo aver affrontato un Giubileo, la morte di Papa Francesco, il conclave e l’elezione di Papa Leone XIV, tutto nel 2025.🔗 Leggi su Ildifforme.it

