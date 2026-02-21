Gualtieri | Bene la Lazio con stadio proprio e ristrutturazione del Flaminio

Gualtieri ha espresso soddisfazione per il progetto della Lazio di costruire uno stadio nuovo e ristrutturare il vecchio Flaminio. La società sportiva ha annunciato investimenti significativi per migliorare l’impianto, che potrà ospitare partite di livello internazionale. La riqualificazione del Flaminio prevede anche spazi dedicati alle attività comunitarie e alle scuole. La scelta di rilanciare gli impianti sportivi coinvolge direttamente la città e i suoi abitanti. La decisione ha suscitato interesse tra i residenti.

In città si guarda a un rilancio degli impianti sportivi con una attenzione particolare al Flaminio, gioiello storico della capitale pronto a tornare al centro del panorama sportivo. Il percorso di riqualificazione proposto per la Lazio mira a trasformare la struttura in una sede stabile per le partite casalinghe, valorizzando al contempo il patrimonio urbano e la funzione pubblica dello spazio. lazio ha presentato un progetto di recupero e riqualificazione del Flaminio, proponendolo come futura casa delle partite casalinghe. Il testo descrive lo stato attuale della struttura, chiusa da tempo e interessata da fenomeni di degrado, e delinea l'iter amministrativo previsto per valutare le potenzialità del piano.