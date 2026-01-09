Calcio | Gualtieri bene Lotito su documentazione stadio Flaminio valuteremo

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso soddisfazione per l’affermazione di Claudio Lotito sulla documentazione relativa al progetto dello stadio Flaminio. La comunicazione del presidente della SS Lazio indica un passo avanti nel percorso di sviluppo dell’impianto, e il Comune valuterà attentamente le prossime fasi. Restano quindi da approfondire i dettagli e le implicazioni di questa iniziativa, nell’ottica di un confronto trasparente e costruttivo.

In merito all'annuncio del presidente della SS Lazio, Claudio Lotito, riguardante la documentazione relativa al nuovo stadio Flaminio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: "Noi siamo contenti. È un passaggio importante, lo riceveremo e valuteremo con grande cura, attenzione e interesse, con lo spirito di auspicare che anche la Lazio si doti di un proprio stadio. Ne parleremo nel merito quando ci sarà questo passaggio formale." Queste parole sono state pronunciate dal sindaco durante la cerimonia per il 126esimo anniversario della fondazione della SS Lazio, che si è svolta questa mattina nel suggestivo Parco dei Daini, situato all'interno di Villa Borghese, a Roma.

