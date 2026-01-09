Gualtieri su stadio Lazio | Documentazione Flaminio passaggio importante

Il ministro Gualtieri ha commentato l’avanzamento dei lavori sul progetto dello stadio della Lazio. Ha riferito che il presidente ha annunciato la prossima presentazione della documentazione necessaria per avviare l’iter di approvazione. Si tratta di un passaggio importante per il realizzarsi del progetto, che potrebbe rappresentare un passo avanti significativo per lo sviluppo dell’area del Flaminio.

“Il Flaminio? Il presidente ha annunciato che sta per presentare il completamento della documentazione che serve per far partire l’iter e quindi siamo soddisfatti. È un passaggio importante, lo riceveremo e valuteremo con grande cura, attenzione e interesse, con lo spirito di auspicare che anche la Lazio si doti di un proprio stadio. Ne parleremo nel merito quando ci sarà questo passaggio formale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione della Lazio tenutasi al Parco dei Daini a Villa Borghese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gualtieri su stadio Lazio: "Documentazione Flaminio, passaggio importante" Leggi anche: Lazio, Lotito su stadio: "Per il Flaminio siamo alle battute finali" Leggi anche: Flaminio Lazio, attesa per l’incontro fra Lotito e Gualtieri. Ecco quando è in programma e cosa potrebbe succedere La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ultima chiamata per la Regione Lazio per fermare Gualtieri e l'Inceneritore. Il sit-in dell'8 gennaio dell'Unione dei Comitati NoInc; Lotito: Siamo alle battute finali su documenti per Flaminio. Gualtieri: Auspico che la Lazio abbia la sua casa; Laziostory | FOTO, 1 gennaio 1948, Lazio-Lucchese 1-0: Remondini risolve a metà ripresa; Albano, Ardea e Pomezia bocciano l'inceneritore di Gualtieri: e il PD cosa fa? Le riflessioni di Rete Tutela Roma Sud. Gualtieri su stadio Lazio: "Documentazione Flaminio, passaggio importante" - Il presidente ha annunciato che sta per presentare il completamento della documentazione che serve per far partire l’iter ... stream24.ilsole24ore.com

Lotito, "siamo alle battute finali su documenti per il Flaminio". Gualtieri, "auspico che la Lazio abbia la sua casa" - “Per lo stadio Flaminio vi voglio tranquillizzare, siamo alle battute finali per presentare la documentazione e l’atto di convenzione che verrà stipulato; in seguito ci sarà tutto l’iter burocratico e ... msn.com

Il sindaco i Roma, Gualtieri: "Nuovo stadio Lazio? Importante per club e tifosi" - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato a margine della presentazione della targa per celebrare i 126 anni della Lazio, tenuta a Parco dei Daini. tuttomercatoweb.com

L’iter per il nuovo stadio della Roma entra nel vivo: passaggi decisivi all’orizzonte e le parole del sindaco Gualtieri sul progetto di Pietralata #ASRoma #StadioDellaRoma - facebook.com facebook

Il sindaco #Gualtieri l’aveva preannunciata per fine novembre, ma la presentazione del progetto dello Stadio a Pietralata è prevista per inizio settimana prossima. Al momento, non sono previsti grandi eventi o conferenza stampa con la presenza della famiglia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.