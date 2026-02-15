Sassuolo Grosso dopo la vittoria con l’Udinese | C’è stata questa differenza tra primo e secondo tempo Pinamonti ha zittito i tifosi avversari? Rispondo così

Fabio Grosso ha commentato la vittoria del Sassuolo contro l’Udinese, spiegando che la squadra ha mostrato un netto cambiamento tra il primo e il secondo tempo. La differenza si è vista soprattutto nella gestione del gioco e nelle occasioni create, con Pinamonti che ha segnato il gol decisivo. Grosso ha anche commentato il gesto del suo attaccante, che ha fatto smettere i fischi dei tifosi avversari con un gesto mirato. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per il Sassuolo, un risultato che ha sorpreso alcuni spettatori presenti allo stadio.

