Agenti al mercato | sospesa la friggitoria di pesce per gravi carenze igieniche

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una friggitoria di pesce nel mercato di Seveso è stata temporaneamente sospesa a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante controlli congiunti tra le autorità locali e l'Ats Veterinaria di Desio. La decisione mira a tutelare la salute dei consumatori e garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare. La situazione sottolinea l’importanza di mantenere elevati standard igienici nel settore alimentare.

Gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario. A seguito dei controlli congiunti tra il Nucleo di polizia amministrativa del Comune di Seveso e l'Ats Veterinaria di Desio, è stata disposta la sospensione di una friggitoria di pesce nel mercato cittadino, in località Baruccana. Controlli al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

