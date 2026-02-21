Grave nell’incidente con il suo scooter | traumi e ustioni il mezzo prende fuoco

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore, quando il suo scooter si è acceso e ha preso fuoco. L’auto ha tamponato il veicolo e, subito dopo, è divampato un incendio che ha causato traumi e ustioni al conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi. Il 40enne ora si trova in ospedale in condizioni critiche.

© Lanazione.it - Grave nell’incidente con il suo scooter: traumi e ustioni, il mezzo prende fuoco

Camaiore, 21 febbraio 2026 – Paura a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore: un uomo di 40 anni è gravissimo dopo un incidente in scooter. Il mezzo ha tra l’altro preso fuoco e lo scooterista ha riportato una serie di ustioni. Accade intorno alle 12.30 di sabato in via Carraia: lo scontro del mezzo a due ruote è stato con un furgoncino. La dinamica è da accertare, ma l’impatto è stato particolarmente violento. Lo scooter ha tra l’altro preso fuoco nell’incidente. Il 40enne è stato sbalzato dal mezzo e prorprio a causa delle fiamme si è procurato delle ustioni. Insieme a una serie di traumi. Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Incidente sull’Asse Mediano, scooter si scontra con un’auto in panne: grave il conducente del mezzoSi è verificato un incidente sull'Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano. Leggi anche: Incidente camion-auto sull'A1: il mezzo pesante prende fuoco e traffico bloccato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Violento scontro tra due veicoli nel Veneziano: morta una donna, grave la figlia di 12 anni; Venezia, incidente a Ca'Noghera: morta una donna, in fin di vita la figlia di 12 anni; Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave); Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion di maiali finisce in scarpata, lunghe code. Incidente tra auto e camion sull'A4: grave una donna, portata in ospedale con l'elicottero. Traffico in tilt per diverse ore tra Venezia e PadovaNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e ... msn.com Grave incidente sul GRA: motociclista cade e viene travolto da un’auto, morto sul colpoIncidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma: morto un motociclista al km 58,900, traffico bloccato tra le uscite 25 e 26. notizie.it Château Noisy – un ex orfanotrofio in grave stato di abbandono Quando ho iniziato a fare urban exploration nel 2014, c'era un luogo che continuavo a incontrare sulla mia timeline: Chateau Miranda. Questo castello gotico gravemente decadente nelle Ardenn - facebook.com facebook