GPS 2026 sostegno II fascia | vale anche il servizio dell’anno scolastico 2025 26
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di estendere il sostegno della seconda fascia GPS anche per l’anno scolastico 202526, a causa delle richieste di molte scuole. L’ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 autorizza l’uso delle graduatorie aggiornate per il prossimo biennio, permettendo alle istituzioni di continuare a scegliere insegnanti senza interruzioni. La decisione mira a garantire continuità nel supporto agli studenti, specialmente nelle aree più a rischio. Le scuole potranno utilizzare questa risorsa fino all’aggiornamento ufficiale delle nuove graduatorie.
Il Ministero dell'istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026, con cui dà avvio all'aggiornamento delle GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728. Nelle tabelle titoli, rispetto alla BOZZA finora nota, una novità positiva per l'inserimento in seconda fascia sostegno.
