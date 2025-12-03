Sostegno anno scolastico 2025 26 inutile sia per seconda fascia GPS che secondo ciclo Indire?

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo un quesito che, da qui a qualche settimana diventerà di stretta attualità per i docenti interessati e che potrà presto trovare una risposta definitiva. L'articolo Sostegno, anno scolastico 202526 inutile sia per seconda fascia GPS che secondo ciclo Indire? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Conferma docente sostegno: Prorogata la disposizione per il biennio2026/2028 - Con il decreto 127 del 9 settembre 2025 approvato alla camera nel mese di ottobre dello stesso anno, è stata prorogata la possibilità di confermare il docente di sostegno per il successivo biennio sco ... Riporta tecnicadellascuola.it

Scuola, dagli insegnanti di sostegno alle barriere architettoniche i nodi da sanare - Nel 2023/2024 359mila alunni con disabilità (4,5%) hanno frequentato le scuole italiane: il 6% in più dell’anno precedente e il 26% in più di 5 anni fa ... Scrive ilsole24ore.com

Docente di sostegno contro l’ordine di accompagnare l’alunno in bagno: “Non è il mio lavoro, è compito di ATA”. Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso: ecco ... - 2479/2025 relativa al ricorso di una docente di sostegno contro un ordine di servizio. Scrive orizzontescuola.it

sostegno anno scolastico 2025Rimini conferma il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie - Investimento da 400mila euro per garantire servizi educativi di qualità, accessibili e inclusivi ... Si legge su altarimini.it

Inizio anno scolastico: è emergenza sostegno in tutta Italia! - In questi giorni si stanno aprendo i cancelli delle scuole italiane di ogni ordine e grado e, purtroppo, si stanno ripresentando i problemi di sempre. Secondo disabili.com

Sostegno, l’associazione dei disabili contro le classi differenziali: “Obbrobriose, pronti a denunciare in Procura” - Sull‘ipotesi di classi differenziali per gli studenti con disabilità le associazioni di categoria sono pronte a dare battaglia. Da tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Sostegno Anno Scolastico 2025