chip tensor di google potrebbe offrire una sorpresa piacevole

Google Titan M3 è al centro di nuove indiscrezioni che suggeriscono il suo possibile utilizzo come componente aggiuntivo nel prossimo chip Tensor G6, previsto per la linea Pixel 11. La causa di questa attenzione si collega a un possibile miglioramento della sicurezza e delle prestazioni del dispositivo. Secondo alcune fonti, il chip potrebbe integrare funzioni avanzate per proteggere meglio i dati degli utenti. Questo dettaglio alimenta le aspettative su un’innovazione concreta per i futuri smartphone Google. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

