Chip tensor di google potrebbe offrire una sorpresa piacevole
Google Titan M3 è al centro di nuove indiscrezioni che suggeriscono il suo possibile utilizzo come componente aggiuntivo nel prossimo chip Tensor G6, previsto per la linea Pixel 11. La causa di questa attenzione si collega a un possibile miglioramento della sicurezza e delle prestazioni del dispositivo. Secondo alcune fonti, il chip potrebbe integrare funzioni avanzate per proteggere meglio i dati degli utenti. Questo dettaglio alimenta le aspettative su un’innovazione concreta per i futuri smartphone Google. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi mesi.
Google: il primo chip Tensor di TSMC per Pixel nel 2025A riferire l’indiscrezione prima di tutti è stato il The Information, sottolineando come big G abbia intenzione di disporre del pieno controllo dei Tensor, che sono stati introdotti nel 2021 con i ... punto-informatico.it
Google Tensor project: analisi del presunto fallimento e future prospettiveI fan di Google si sono abituati a rimanere indietro riguardo alle metriche di prestazione classiche. Il chip Tensor originale, lanciato con la serie Pixel 6, presentava componenti CPU e GPU obsoleti. assodigitale.it