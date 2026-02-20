Google avverte che i modelli di intelligenza artificiale sono sempre più attaccati dai cybercriminali. Recenti attacchi hanno colpito sistemi che usano l’IA, sfruttando vulnerabilità per ottenere dati sensibili o disturbare i servizi. La crescita delle applicazioni di intelligenza artificiale, come chatbot e sistemi di riconoscimento, rende questi strumenti obiettivi appetibili per chi cerca di causare danni. In questo scenario, le aziende devono rafforzare le difese per proteggere le infrastrutture digitali, che diventano sempre più cruciali per il funzionamento quotidiano.

l’intelligenza artificiale sta diventando centrale per la sicurezza informatica, passando dall’essere solo un strumento di produttività a una componente critica delle infrastrutture digitali. le evidenze più recenti indicano che nel 2026 l’IA si configura sia come arma ad alto valore sia come obiettivo appetibile per gli attaccanti, amplificando i rischi man mano che le organizzazioni ne incorporano i modelli generativi nelle operazioni quotidiane. questa evoluzione richiede una riconsiderazione delle difese, in quanto si crea una superficie di attacco più complessa e dinamica. attacchi di distillazione: la minaccia AI per il 2026. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Modelli di intelligenza artificiale tra i principali bersagli degli attacchi avverte google

