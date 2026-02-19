Cindy Crawford compie 60 anni Ma la leggenda anni Novanta non conosce età

Cindy Crawford festeggia 60 anni il 20 febbraio 2026, ma la modella non mostra segni di invecchiamento. La causa di questa longevità apparente risiede nella sua cura della pelle e nello stile di vita attivo. La sua presenza nelle campagne pubblicitarie degli anni Novanta ha segnato un’epoca, trasformandola in simbolo di bellezza. La celebrazione del suo compleanno riporta l’attenzione sulla sua carriera e sui momenti chiave della moda degli ultimi decenni. La sua storia rimane un esempio di successo duraturo nel mondo dello spettacolo.

Il 20 febbraio 2026 Cindy Crawford compie 60 anni. E non li sente. Un compleanno importante che offre l’occasione per ripercorrere la carriera di una delle supermodel più influenti di sempre e per tornare a un momento preciso della storia della moda, quello in cui le modelle hanno smesso di essere semplici volti per diventare icone globali. Nata nel 1966, Cindy Crawford ha incarnato come poche altre l o spirito degli anni Novanta: sicurezza, sensualità, disciplina e un’idea di bellezza forte ma accessibile. Il suo celebre beauty mark (il neo), lo sguardo diretto in camera, la presenza magnetica in passerella hanno contribuito a costruire un’immagine immediatamente riconoscibile, capace di attraversare copertine, campagne pubblicitarie, videoclip e red carpet. 🔗 Leggi su Amica.it

