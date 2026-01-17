Al Dubai Creek Resort si conclude il terzo giro del Dubai Invitational, con Nacho Elvira in testa dopo tre turni. Rory McIlroy si trova in seconda posizione, mentre gli italiani sono ancora lontani dalla zona di vertice. La competizione si avvia verso le fasi decisive, offrendo un quadro chiaro delle posizioni attuali e delle possibilità di vittoria per i protagonisti in campo.

Si chiude il terzo giro al Dubai Invitational che si disputa al Dubai Creek Resort. E a tentare il colpo di mano è Nacho Elvira. Lo spagnolo non fa cose straordinarie, ma semplicemente fa il suo e guida la classifica con -8 dopo un -3 odierno, caratterizzato da quattro birdie e un bogey. Potrebbe arrivare la sua terza vittoria sul DP World Tour, ma è chiaro che in un ulteriore giorno, e su un campo non semplice come questo, molto può accadere. Seconda posizione per tre: il sudafricano Dylan Frittelli (molto bravo oggi, -5 senza bogey), l’inglese Marcus Armitage e l’irlandese Shane Lowry. Per tutti loro -6, anche se Lowry ha un calo leggero in una situazione nella quale avrebbe potuto condividere di nuovo la leadership o anche assumerla lui in via solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Nacho Elvira guida al Dubai Invitational dopo tre giri. McIlroy insegue, italiani indietro

Leggi anche: Golf: al Dubai Invitational è Rory McIlroy il primo leader del 2026

Leggi anche: Golf, McIlroy crolla nella seconda giornata. Lowry e Elvira co-leader a Dubai

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Golf McIlroy crolla nella seconda giornata Lowry e Elvira co-leader a Dubai.

Golf: Nacho Elvira guida al Dubai Invitational dopo tre giri. McIlroy insegue, italiani indietro - Si chiude il terzo giro al Dubai Invitational che si disputa al Dubai Creek Resort. oasport.it