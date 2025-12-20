Openda apre il suo conto in Serie A con un preciso inserimento, finalizzato da un assist di McKennie. La Juventus si porta così sul 2-0 allo Stadium, consolidando il vantaggio nel match.

Gol Openda, il centravanti si sblocca in Serie A al 70? sfruttando un passaggio perfetto dell’americano: lo Stadium celebra il 2-0 bianconero. La partita dell’Allianz Stadium subisce uno scossone violento e forse definitivo esattamente quando il cronometro tocca il fatidico minuto 70. Nel momento in cui la Roma cercava disperatamente di alzare il baricentro per riagguantare il pareggio, la Juventus ha colpito in ripartenza con un cinismo letale, trovando la rete del raddoppio che ha il sapore dolce della sentenza anticipata. Il protagonista assoluto di questo strappo decisivo è Loïs Openda, che sceglie la notte più importante e prestigiosa dell’inverno per togliersi di dosso un peso enorme e sbloccarsi finalmente anche in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Openda: zampata vincente del belga, che scarta l’assist delizioso di McKennie! La Juventus raddoppia così allo Stadium

