Gli italiani di Crans | Uscite sbarrate zero aiuti Jessica Moretti è fuggita

Gli italiani di Crans riferiscono di uscite sbarrate e nessun aiuto durante l’incendio. Jessica Moretti si è allontanata prima che arrivassero i soccorsi. I giovani sopravvissuti hanno raccontato alla Procura di Roma che gli estintori non sono stati attivati e che mancava il materiale ignifugo. Il racconto di chi ha vissuto quei momenti si fa sempre più drammatico. La comunità chiede risposte e chiarimenti sulla gestione dell’emergenza.

Le prime testimonianze choc dei giovani sopravvissuti rese alla Procura di Roma: «Gli estintori non sono stati azionati, materiale ignifugo assente. Ci chiedevano 270 euro per una bottiglia, ai minori vendevano alcolici». Confermano tutto i nostri ragazzi scampati all'incendio de Le Constellation. Dai letti di ospedale dove ancora lottano contro la sofferenza del corpo e dell'anima, sono stati ascoltati dagli investigatori incaricati dalla Procura di Roma per l'inchiesta italiana e hanno raccontato, tutti, la stessa agghiacciante verità: le uscite di sicurezza del locale erano sbarrate, nessuno nel momento del bisogno li ha indirizzati verso l'uscita, gli estintori non sono mai stati azionati.

Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata”A Crans-Montana, le uscite di sicurezza dell’hotel Le Constellation erano chiuse, mentre Jessica Moretti è riuscita a scappare durante l’incendio.

