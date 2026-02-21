Gli italiani di Crans | Uscite sbarrate zero aiuti Jessica Moretti è fuggita
Gli italiani di Crans riferiscono di uscite sbarrate e nessun aiuto durante l’incendio. Jessica Moretti si è allontanata prima che arrivassero i soccorsi. I giovani sopravvissuti hanno raccontato alla Procura di Roma che gli estintori non sono stati attivati e che mancava il materiale ignifugo. Il racconto di chi ha vissuto quei momenti si fa sempre più drammatico. La comunità chiede risposte e chiarimenti sulla gestione dell’emergenza.
Le prime testimonianze choc dei giovani sopravvissuti rese alla Procura di Roma: «Gli estintori non sono stati azionati, materiale ignifugo assente. Ci chiedevano 270 euro per una bottiglia, ai minori vendevano alcolici». Confermano tutto i nostri ragazzi scampati all’incendio de Le Constellation. Dai letti di ospedale dove ancora lottano contro la sofferenza del corpo e dell’anima, sono stati ascoltati dagli investigatori incaricati dalla Procura di Roma per l’inchiesta italiana e hanno raccontato, tutti, la stessa agghiacciante verità: le uscite di sicurezza del locale erano sbarrate, nessuno nel momento del bisogno li ha indirizzati verso l’uscita, gli estintori non sono mai stati azionati. 🔗 Leggi su Laverita.info
Chi ha pagato la cauzione a Jessica Moretti per evitare il carcere - facebook.com facebook
Crans-Montana, Jessica Moretti libera con una cauzione da 200mila franchi. I giudici blindano il benefattore: «Anonimato necessario» x.com