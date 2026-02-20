Le autorità svizzere indagano sulle cause dell’incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e molti feriti, tra cui alcuni italiani. Testimoni italiani riferiscono di aver sentito urla e visto fiamme improvvise, mentre i soccorritori hanno trovato gli ingressi sbarrati. Una ragazza, Jessica Moretti, sarebbe fuggita prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per chiarire cosa abbia provocato la tragedia.

ROMA – Emergono particolari inquietanti dalle prime testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale Le Constellation di Crans-Montana, in cui la notte di Capodanno 2026 hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti. I ragazzi sono stati interrogati dagli investigatori su delega di procura di Roma. Testimonianze, finite in un’informativa, che a quanto si apprende sono sovrapponibili nella ricostruzione dei fatti. Le uscite di sicurezza del locale Le Constellation di Crans-Montana sbarrate, Jessica Moretti che scappa, il fuoco che divampa in pochi minuti per l’assenza di materiali ignifughi, nessun estintore utilizzato e nessuno che dava indicazioni a chi tentava di fuggire.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Strage di Crans Montana: feriti italiani dagli inquirenti. “Uscite sbarrate, Jessica Moretti è scappata”

Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata”A Crans-Montana, le uscite di sicurezza dell’hotel Le Constellation erano chiuse, mentre Jessica Moretti è riuscita a scappare durante l’incendio.

Crans-Montana, Jessica Moretti accusata dai feriti italiani: "Uscite chiuse, estintori non usati, è scappata"Jessica Moretti è sotto accusa dopo che alcuni feriti italiani a Crans-Montana l’hanno accusata di aver abbandonato la scena senza aiutare, con uscite chiuse e estintori non utilizzati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.