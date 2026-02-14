Modena-Carrarese 2-0 apuani beffati | giocano e creano ma a vincere sono gli avversari

Il Modena ha battuto la Carrarese per 2-0, perché i padroni di casa hanno sfruttato le occasioni davanti alla porta mentre gli ospiti hanno sprecato troppo sotto porta. La squadra toscana ha tenuto il pallino del gioco e ha creato diverse chance, ma alla fine sono stati i modenesi a festeggiare. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha visto i padroni di casa dominare in diverse fasi.

Modena, 14 febbraio 2026 – Altra sconfitta che brucia tantissimo per una Carrarese che come a Padova è uscita da Modena a testa altissima ma raccogliendo meno di quanto seminato. Primo tempo beffardo per la squadra marmifera che ha condotto la partita al "Braglia" con una prova di grande personalità presentandosi anche più volte pericolosamente al tiro ma finendo per andare al riposo con un gol al passivo sull'unico vero tiro in porta del Modena. Gli apuani sono stati quasi perfetti operando un efficace pressing alto e riuscendo a far girare palla con velocità e proprietà di palleggio. All'11' Zuelli ha impegnato per la prima volta Chichizola con un potente tiro da fuori.