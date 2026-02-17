C’è un’immagine che accompagna sempre più spesso il profilo pubblico del sindaco di Bologna Matteo Lepore: quella dell’uomo solo al comando. Non per vocazione solitaria, ma per scelta politica. Una postura che lo vede, giorno dopo giorno, alzare il livello dello scontro con il Governo, rivendicando per Bologna un’autonomia quasi “repubblicana”, come se sotto le Due Torri si giocasse una partita diversa dal resto del Paese. La legislatura che corre verso il 2027 è diventata per il sindaco la sfida decisiva. Tram, cantieri, trasformazioni urbanistiche, la scommessa di Bologna Città 30: tutto si tiene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Vietnam, To Lam cerca di rafforzare il controllo del Partito sullo Stato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il decreto sul voto e la sindrome dell’uomo solo al comando; Un uomo solo al comando; Relax azzurro dopo la Roma: pranzo in famiglia e sorrisi tra Napoli e Pozzuoli; Bari, sprofondo biancorosso. E le parole di Longo sono come pietre.

Un uomo solo al comandoC’è un’immagine che accompagna sempre più spesso il profilo pubblico del sindaco di Bologna Matteo Lepore: quella dell’uomo solo al comando. Non per vocazione solitaria, ma per scelta politica ... msn.com

Conferenza delle Regioni. Stefano Bonaccini è il nuovo presidente: Non sarò un uomo solo al comando, ma lavoreremo tutti insiemeIl Governatore dell’Emilia Romagna è stato eletto all’unanimità e prende il posto del dimissionario Sergio Chiamparino alla presidenza delle Regioni. Toti confermato alla vicepresidenza. Il ... quotidianosanita.it

La Vardera: "io parto, poi si vedrà". Di Paola: "l’uomo solo al comando non funziona e i fatti lo dimostrano ampiamente" - facebook.com facebook

Un uomo solo è al comando (@trescordalia) on X x.com