In Vietnam, To Lam cerca di rafforzare il controllo del Partito sullo Stato. Con un focus su lotta alla corruzione e crescita economica, si muove in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Cina. La sua strategia mira a mantenere il potere centralizzato, affrontando sfide interne ed esterne.

In Vietnam, To Lam punta a concentrare le leve dello Stato: tra anticorruzione, crescita economica e competizione strategica tra Stati Uniti e Cina. Il Congresso del Partito comunista vietnamita si profila come un passaggio decisivo nella trasformazione dell’equilibrio di potere ad Hanoi. La possibile ascesa di To Lam a una posizione dominante, con il cumulo di incarichi politici e istituzionali, segnerebbe un cambio di paradigma rispetto alla tradizionale gestione collegiale che ha caratterizzato per decenni il sistema vietnamita. Non si tratta solo di un riassetto interno, ma di una ridefinizione del rapporto tra partito, Stato e apparati di sicurezza, in un Paese che combina autoritarismo politico, apertura economica e crescente rilevanza regionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Vietnam, la centralizzazione del potere: il partito alla prova dell’uomo solo al comando

Approfondimenti su Vietnam ToLam

Con la giunta Fico, la comunicazione regionale si evolve verso un approccio più articolato e condiviso.

Nel biathlon a Ruhpolding, Tommaso Giacomel si distingue come il protagonista di questa stagione, assumendo un ruolo di leadership simile a quello di Fausto Coppi nel 1949.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vietnam ToLam

Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti, la recensione: una ferita impossibile da rimarginareIl prossimo 30 aprile saranno trascorsi cinquant'anni da quando i Viet Cong riuscirono ad entrare nella capitale sudvietnamita, Saigon, mettendo la parola fine alla guerra iniziata vent'anni prima. La ... movieplayer.it