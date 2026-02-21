Gli abusi sessuali su giovani pazienti Chiusa l’inchiesta sullo psicoterapeuta Spunta materiale pedopornografico

La Procura di Monza ha archiviato l’indagine su uno psicoterapeuta accusato di aver abusato di due giovani pazienti. Durante le indagini, sono stati trovati nel suo computer foto e video pedopornografici. Un secondo procedimento penale è stato avviato a Milano, concentrandosi sulla presenza di materiale illegale. La vicenda ha portato alla luce grave condotta e alla scoperta di contenuti inappropriati archiviati digitalmente. La vicenda resta sotto l’attenzione delle autorità.

Chiusa l'inchiesta della Procura di Monza sullo psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due giovani pazienti, mentre un altro fascicolo penale verrà aperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano per la detenzione di cospicuo materiale pedopornografico che sarebbe stato trovato nel suo computer. Il professionista, Matteo S., 36 anni, residente a Meda ma con studio a Seregno, si trova ancora detenuto in carcere dall'arresto avvenuto lo scorso settembre, quando i carabinieri lo avevano sorpreso in flagranza di reato mentre violentava un paziente adolescente con problemi di disabilità cognitiva.