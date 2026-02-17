L’Ue vuole vederci chiaro su Shein | aperta un’inchiesta formale Nel mirino anche la vendita di materiale pedopornografico

L’Unione Europea ha avviato un’indagine ufficiale su Shein dopo aver scoperto pratiche sospette sulla piattaforma. L’autorità europea ha deciso di approfondire le accuse di vendita di prodotti illegali e di contenuti inappropriati, come materiale pedopornografico, che sarebbero stati trovati tra gli articoli in vendita. La ricerca si concentra anche sul modo in cui Shein utilizza i sistemi di raccomandazione, ritenuti poco trasparenti e potenzialmente dannosi per i consumatori. Gli investigatori vogliono capire se l’azienda sfrutta un design che può creare dipendenza tra gli utenti.

Il design che «crea dipendenza», la «mancanza di trasparenza» dei sistemi di raccomandazione e la vendita di prodotti «illegali», compreso materiale pedopornografico. Sono le presunte violazioni del Digital Services Act da parte di Shein messe nel mirino della Commissione europea, che ha aperto un'inchiesta formale sulla piattaforma cinese di e-commerce e fast fashion. I punti dell'inchiesta della Commissione Ue su Shein. L'indagine si concentrerà anzitutto sui sistemi adottati da Shein per limitare la vendita di prodotti illegali nell'Unione europea, incluse merci che potrebbero costituire materiale pedopornografico, come bambole gonfiabili con sembianze infantili.