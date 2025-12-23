McTominay diventa Arte | la sua rovesciata esposta al Museo Nazionale tra i Re di Scozia

Nel cuore della Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo, tra i ritratti storici, è esposta un'opera insolita: la rovesciata di Scott McTominay, calciatore scozzese. La sua immagine, inserita tra i ritratti dei Re di Scozia, testimonia come il calcio possa essere considerato anche forma d’arte. Un incontro tra passato e presente che sottolinea l'importanza culturale dello sport nel contesto nazionale.

Il Calcio diventa Arte. Se passate per la Sala Grande della Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo, tra i ritratti di Maria Stuarda e Giacomo IV, troverete un intruso con la maglia blu: Scott McTominay. La sua ormai celebre rovesciata, che ha dato il via alla vittoria storica sulla Danimarca (4-2) e alla qualificazione per i Mondiali 2026, è stata ufficialmente esposta nel museo nazionale come simbolo di “Storia e Bellezza” per la Scozia. Calcio, arte e Napoli. La rovesciata di Scott McTominay in Scozia?Danimarca non è solo un capolavoro tecnico: è diventata un’opera d’arte esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo, simbolo di una qualificazione storica e della nuova vita del centrocampista con il Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

