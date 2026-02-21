Giustizia a Imperia | il referendum spiegato da governo e CSM Scajola

A Imperia, il governo e il CSM organizzano un dibattito per chiarire il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. La causa è l’alta tensione tra le parti e la volontà di spiegare le implicazioni di questa riforma. Il 13 marzo, presso l’auditorium della Camera di Commercio, si terrà un incontro pubblico con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali. La discussione mira a coinvolgere i cittadini e a chiarire i punti chiave del voto.

Imperia si prepara a un confronto cruciale sul futuro della giustizia italiana. Il 13 marzo, presso l'auditorium della Camera di Commercio, si terrà un incontro pubblico per discutere le ragioni del 'sì' al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, previsto per il 22 e il 23 marzo. L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e giuridico nazionale, con l'obiettivo di illustrare i benefici di una riforma che, secondo i promotori, mira a garantire un processo più equo e trasparente. L'iniziativa, promossa dall'associazione civica Polis, intende fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere appieno le implicazioni del voto.