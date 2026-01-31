Il referendum sulla giustizia spiegato in 7 domande e 7 risposte
Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sui cambiamenti alla giustizia. La riforma, voluta dal governo Meloni, è stata approvata in quattro passaggi tra Camera e Senato. Ora, si tratta di capire cosa cambierà e se gli elettori vogliono approvare le modifiche.
AGI - Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in 7 semplici punti. Che tipo di referendum è?. Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all'articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. 🔗 Leggi su Agi.it
Nordio annuncia il referendum sulla giustizia a marzo. E sulla famiglia nel bosco: "Pronto a intervenire"
«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026
Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi; Referendum sulla giustizia, il Tar del Lazio respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo. Il ministro Nordio: Soddisfatto della sentenza; VADEMECUM ANPI PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA; Referendum sulla giustizia 22 e 23 marzo 2026: Ricerca scutatori e presidenti di seggio.
