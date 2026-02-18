Mattarella al Csm | Referendum Giustizia e tensioni politiche il Presidente cerca dialogo tra Governo e Magistratura

Il presidente Sergio Mattarella ha convocato oggi il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, in risposta alle recenti tensioni politiche legate al referendum sulla giustizia. La sua visita mira a favorire un confronto tra il Governo e la Magistratura, che si trovano in un momento di forte confronto pubblico. Durante l’incontro, Mattarella ha sottolineato l’importanza di mantenere il rispetto delle istituzioni e ha cercato di aprire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. Nel corso della riunione, sono stati discussi i rischi di una crisi che potrebbe influenzare il funzionamento della giustizia nel paese.

Mattarella al Csm: La Giustizia Italiana al Bivio tra Referendum e Tensioni Politiche. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi a Roma, 18 febbraio 2026, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Un gesto significativo, arrivato nel pieno delle polemiche legate al referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, e in un clima di crescente tensione tra governo e magistratura. Un Contesto di Forte Polarizzazione. La decisione di Mattarella di intervenire direttamente, guidando i lavori del Csm, sottolinea l’importanza strategica della questione giudiziaria e l’urgenza di un confronto costruttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma Giustizia: Governo al Lavoro, CSM sul Ponte. Tensioni e Dibattito sull’Indipendenza della Magistratura.Il governo Meloni sta preparando i decreti attuativi della riforma della giustizia, mentre il CSM si riunisce sul ponte per discutere le tensioni tra politica e magistratura.

Riforma Giustizia: tensione tra Governo e Csm, Nordio tace e Pinelli denuncia una delegittimazione. Dialogo a rischio.Il ministro Nordio non ha commentato, mentre il consigliere Pinelli accusa il Governo di voler delegittimare il Consiglio superiore della magistratura, innescando un acceso scontro sulla riforma della giustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.