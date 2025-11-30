Lorenzo Musetti papà bis nato il secondo figlio | L’amore si moltiplica

Un nuovo capitolo di felicità per il tennista Lorenzo Musetti e la compagna Veronica Confalonieri: la coppia ha accolto il secondo figlio tra abbracci, sorrisi e una dolcissima dedica sui social. È nato il secondo figlio di Lorenzo Musetti. “L’amore si moltiplica”. È con questa dolce frase che Lorenzo Musetti, tennista carrarese e numero otto del mondo, ha annunciato su Instagram la nascita del suo secondogenito, Leandro, venuto al mondo il 29 novembre 2025. Accanto al post, la foto di una manina minuscola e di un visetto sano e sorridente, già protagonista di cuori e like dei fan di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

