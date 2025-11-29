Roma, 29 novembre 2025 – “L’amore si moltiplica”. E’ lo fa in casa Musetti: il numero 2 azzurro festeggia la nascita del secondo figlio, Leandro. La lieta notizia arriva dai social del tennista toscano e della compagna Veronica Confalonieri. Proprio qualche settimana fa Lorenzo aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla Coppa Davis anche per l ’imminente nascita del figlio secondogenito. Un momento particolarmente delicato e impegnativo per due genitori, che già a marzo 2024, con l’arrivo di Ludovico avevano sperimentato la gioia di diventare mamma e papà. E nel frattempo, sotto il post social, si moltiplicano anche i commenti e le congratulazioni dei colleghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Musetti papà bis, è nato il piccolo Leandro: “L’amore si moltiplica”