Decine di capi di alta moda in una baracca del campo rom | la scoperta

I carabinieri di Giugliano hanno scoperto decine di capi di alta moda nascosti in una baracca nel campo rom. La scoperta è avvenuta durante un blitz per controllare le condizioni ambientali e contrastare l’abusivismo. I militari hanno trovato abbigliamento di lusso tra rifiuti e materiali abbandonati, contribuendo a chiarire l’attività illecita nel settore dell’abbigliamento. L’intervento ha coinvolto anche il gruppo forestale di Napoli e i colleghi di Castello di Cisterna.

I Carabinieri della compagnia di Giugliano, insieme al gruppo forestale di Napoli e ai militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare l'inquinamento ambientale.I militari hanno effettuato controlli a tappeto all'interno del campo Rom nella zona Asi della periferia a nord di Giugliano. All'interno del campo controllate 78 persone. Sequestrati 5 veicoli sprovvisti di assicurazione. Ma la scoperta è all'interno di una baracca in legno, dove una donna nascondeva 64 abiti di alta sartoria griffati L.B.M.. La merce - rubata lo scorso ottobre nel parcheggio del centro commerciale "Maximall" di Torre Annunziata – ha un valore sul mercato di 50mila euro.