Roma poliziotto brasiliano prova a recuperare bagagli rubati nel campo rom | Accerchiato e minacciato
Un poliziotto brasiliano è intervenuto nel campo rom di Castel Romano sulla Pontina per recuperare dei bagagli rubati. Durante l’intervento, è stato circondato e minacciato dagli abitanti della baraccopoli. L’episodio evidenzia le difficoltà e i rischi legati a operazioni di questo tipo in aree caratterizzate da contesti complessi e vulnerabili. La situazione richiede attenzione e misure adeguate per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.
Si è recato nel campo rom di Castel Romano sulla Pontina per recuperare la refurtiva ma è stato accerchiato e minacciato dagli abitanti della baraccopoli. A vedersele brutta un poliziotto brasiliano con moglie e figli, salvato poi dagli agenti della polizia locale. Lo rende noto il sindacato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
