Giugliano evade dai domiciliari per un incontro in auto | 29enne arrestato
Un giovane di 29 anni, sottoposto ai domiciliari, ha deciso di uscire di casa per incontrare una donna in auto. I Carabinieri, durante controlli notturni a Giugliano, lo hanno sorpreso proprio vicino alla sua abitazione. L’uomo è stato arrestato per aver violato la misura restrittiva. La donna si trovava al suo fianco, ignara dei rischi. La scena si è svolta a pochi metri dalla porta di casa del giovane.
Giugliano Varcaturo, controlli notturni dei Carabinieri: un 29enne ai domiciliari trovato in auto con una donna a pochi metri da casa. Scatta l’arresto per evasione. La verifica notturna e la scoperta inattesa. È notte inoltrata a Varcaturo, quando una pattuglia dei Carabinieri percorre via Ripuaria per controllare un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Il 29enne, però, nell’abitazione non c’è. Scattano immediatamente le ricerche. A pochi metri, i militari notano un’auto con i finestrini alzati e la luce interna accesa. All’interno, un uomo e una donna. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
