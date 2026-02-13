dal dolore alla voglia di rinascere un romanzo contro il bullismo

Al liceo Dante di Bologna, uno studente di 16 anni, Marco, ha deciso di scrivere un romanzo contro il bullismo dopo aver subito ripetute persecuzioni da parte di alcuni compagni. La sua storia nasce dal bisogno di affrontare il dolore e di trasformarlo in qualcosa di positivo, portando a scuola un messaggio forte: “Non si è mai soli nel chiedere aiuto”. Da anni, la scrittrice Ilaria Rita Bianconi si dedica a sensibilizzare sui danni del bullismo, e questa volta ha deciso di pubblicare il suo secondo libro proprio ispirandosi alle testimonianze di giovani come Marco.

"Non si è mai soli nel chiedere aiuto". Da anni la scrittrice Ilaria Rita Bianconi porta nel cuore una missione che ha voluto imprimere per la seconda volta su carta. La sua è una vera e propria battaglia contro il bullismo, un tema che continua ad essere più che mai attuale e che presenta dati allarmanti fra i giovani. Una sofferenza che lei stessa ha vissuto, da ragazzina, sulla propria pelle e dalla quale oggi vuole proteggere a tutti i costi la figlia. Nasce così il romanzo ‘La storia di Clarissa’, disponibile in esclusiva su Amazon, giunto ora alla sua seconda edizione (la prima pubblicazione risale al 2018), un racconto intenso – ma a lieto fine – sulla vita di Clarissa, un’adolescente fragile presa di mira dai compagni di classe che deve imparare a riconoscere la propria forza e a fidarsi degli altri per trovare il suo spazio nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

