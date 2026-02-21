Giovannini bronzo nella mass start di Pattinaggio velocità uomini
Andrea Giovannini ottiene il bronzo nella finale di mass start di pattinaggio velocità, dopo aver conquistato il podio in una gara molto combattuta. La sua prestazione si basa su una strategia accurata e sulla resistenza accumulata durante tutto il percorso. La medaglia rappresenta un risultato importante per il team italiano, che punta a migliorare ulteriormente nelle prossime competizioni. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con temperature rigide sulla pista.
MILANO - Arriva dal pattinaggio di velocità la 30a medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con il bronzo di Andrea Giovannini nella finale maschile. L'azzurro viene sorpreso, come l'intero gruppo dei big, dalla fuga iniziale: l'olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup staccando tutti, arrivando a mezza pista di vantaggio. Prova a inseguirli il belga Medard, ma crolla nel finale e apre uno spiraglio per il bronzo: Giovannini, quinto al via dell'ultimo giro, è bravo a sfruttarlo e vincere la volata per il terzo posto. Oro a Jorrit Bergsma (68 punti), che esulta a 40 anni e regala il nono successo all'Olanda, e argento alla Danimarca con Thorup (47 punti). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
