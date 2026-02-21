Pattinaggio di velocità Mass Start Andrea Giovannini splendido bronzo

Andrea Giovannini conquista il bronzo nel Pattinaggio di velocità Mass Start, grazie a uno sprint deciso negli ultimi metri. La sua vittoria deriva dalla determinazione e dall’abilità di superare gli avversari in una gara combattuta. Giovannini si distingue per la resistenza e la strategia, riuscendo a staccarsi dal gruppo principale e a raggiungere il podio. La medaglia rafforza la sua posizione tra i migliori atleti italiani di questa disciplina.

Meravigliosa medaglia di bronzo per Andrea Giovannini che allo sprint finale riesce a staccarsi dal gruppone e guadagnare un terzo posto, splendido, dietro all’olandese Bergsma (oro) e il danese Thourp (argento). Per l’Italia è la 30esima medaglia ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Come è maturato il terzo posto. Sedici giri in totale, sprint intermedi al quarto, ottavo e dodicesimo giro: al primo, Andrea Giovannini è inizialmente terzo ma il gruppo è abbastanza staccato dal duo di testa composto dall’olandese Bergsma e il danese Thourp. I due riescono ad allungare, non c’è nessuno che nel corso della gara, se non alla fine quando è troppo tardi, che provi a recuperare il duo di testa che arriva in scioltezza all’arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Coppa del Mondo di Pista Lunga, Giovannini è super in mass start: arriva uno splendido bronzoDurante il weekend di Inzell si sono disputate quattro competizioni di velocità su ghiaccio, tra cui le prove di 500 metri, i Mass Start e i Team Sprint.

