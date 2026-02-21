Olimpiadi Andrea Giovannini porta a casa un bronzo nella mass start di pattinaggio Ski cross da sogno con doppietta Deromedis-Tomasoni

Andrea Giovannini ha vinto il bronzo nella mass start di pattinaggio, grazie a una strategia efficace e a un’ottima resistenza durante la gara. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori, che hanno potuto assistere a un finale emozionante. Intanto, nel mondo dello sci cross, Deromedis e Tomasoni hanno ottenuto una doppietta, regalando un risultato importante per la squadra italiana. La competizione continua con molti atleti pronti a sfidarsi nelle prossime sfide.

Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro regala così la 30a medaglia all'Italia. Grandi soddisfazioni anche dallo ski cross maschile che ha regalato all'Italia una doppia medaglia: oro per Simone Deromedis e argento di Federico Tomasoni. In questo modo gli azzurri salgono a dieci medaglie d'oro complessive in questa edizione dei Giochi Invernali. Con 10 medaglie da assegnare, il 21 febbraio è l'ultima giornata che propone gare fino a sera delle Olimpiadi di Milano-Cortina.