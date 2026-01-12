Sanremo 2026 Carlo Conti di nuovo al Tg1 | annunciata Laura Pausini come unica co-conduttrice

Manca circa un mese all’inizio di Sanremo 2026, la settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti torna a condurre al Tg1, mentre Laura Pausini è stata annunciata come unica co-conduttrice. L’evento si prepara a coinvolgere il pubblico con musica e spettacolo, mantenendo l’attenzione sulle novità e sugli artisti che animeranno questa tradizione italiana.

Manca poco più di un mese all'inizio della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, la settantaseiesima. Come ormai da tradizione, il pubblico sta scoprendo a piccole dosi chi saranno i protagonisti di Sanremo 2026, attraverso una serie di interventi del direttore artistico della manifestazione canora, Carlo Conti. Il 30 novembre, durante l'edizione delle 13:30 del TG1, il conduttore aveva elencato reso nota la rosa dei Big che, dal 24 al 28 febbraio 2026, si sfideranno per la vittoria. Un annuncio posticipato di sette giorni nel rispetto dell lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, tra le grandi protagoniste del Festival.

Sanremo Top torna: Carlo Conti riprende il format storico legato a Baudo nel Festival dedicato a Pippo. Due puntate a marzo (7 e 14), con tutti i Big e (si spera) anche le Nuove Proposte. Cosa ci aspettiamo davvero Leggi l’articolo su Allmusicitalia. x.com

Sanremo Top torna davvero. Carlo Conti riprende un’idea “da Baudo” e la rimette in moto nel Festival dedicato proprio a Pippo. Due puntate, a marzo, con tutti i Big (e si spera anche le Nuove Proposte): il post-Festival che mancava, tra classifiche, commenti e - facebook.com facebook

