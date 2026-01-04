Sci freestyle | Brown trionfa a Calgary nell’halfpipe Primo successo stagionale in Coppa del Mondo

Indra Brown si aggiudica la terza tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle a Calgary, conquistando il primo successo stagionale nell’halfpipe. La prestazione dell’atleta australiana ha segnato un momento importante nella stagione 2025-2026, confermando la sua crescita e competitività nel circuito internazionale. La competizione si è svolta sulla neve canadese, offrendo uno spettacolo di livello e confermando il valore delle discipline freestyle nell’ambito sciistico.

Indra Brown prende il largo. L’atleta australiana ha trovato il primo successo stagionale nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità halfpipe, imponendosi nella terza tappa della competizione itinerante andata in scena questa settimana sulla neve di Calgary (Canada). Quanto successo ha permesso all’oceanica di scavare un piccolo solco al comando della classifica generale, distanziando di sessanta punti la rivale cinese Kexin Zhang, piazzatasi al secondo poto. A conti fatti l’atleta si è saputa distinguere confezionando una prima rum di alto profilo, dove ha stampato 85.20 non migliorandosi nella seconda uscita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle: Brown trionfa a Calgary nell’halfpipe. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo Leggi anche: Sci freestyle: Melville Ives svetta nella Coppa del Mondo di halfpipe a Secret Garden, bene Gu Leggi anche: Sci freestyle, Atkin e Ferreira vincono l’halfpipe a Copper Mountain La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci freestyle: Brown trionfa a Calgary nell’halfpipe. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo. Sci freestyle, Atkin e Ferreira vincono l’halfpipe a Copper Mountain - A Copper Mountain (USA) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche ... oasport.it

