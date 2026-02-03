Torino celebra Riccardo Scamarcio | i grandi film e l’incontro con l’attore al Cinema Massimo

Torino si sta preparando a festeggiare Riccardo Scamarcio, uno degli attori più amati e versatili del cinema italiano. La città si riempirà di proiezioni e incontri, tra le strade del Cinema Massimo, dove l’attore sarà protagonista di un evento speciale. I fan sono già in fila, pronti a rivedere i suoi film più famosi e a scoprire qualche aneddoto dal vivo. La serata promette di essere un successo, con tanti appassionati che aspettano di scattare qualche foto e ascoltare le sue parole.

Torino si prepara a riabbracciare uno degli attori più iconici e versatili del panorama contemporaneo. Dal 3 all'11 febbraio 2026, il Museo Nazionale del Cinema dedica un omaggio speciale a Riccardo Scamarcio, portando sul grande schermo del Cinema Massimo una selezione di opere che ne raccontano l'evoluzione artistica e la straordinaria maturità raggiunta.??Il momento clou della rassegna è fissato per martedì 3 febbraio alle ore 20:30, quando Riccardo Scamarcio sarà presente in sala per presentare personalmente il film Modì - Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp.

