Braida sul Milan di Berlusconi | È stato fantastico un onore scrivere la storia Il ricordo più bello …

Ariedo Braida ricorda il suo periodo al Milan di Berlusconi, spiegando che l’esperienza è stata entusiasmante e piena di soddisfazioni. La causa di questa emozione deriva dalla possibilità di contribuire a creare una squadra vincente, che ha scritto pagine importanti dello sport italiano. Braida rivela di aver vissuto momenti indimenticabili, come le grandi vittorie in Champions League e i colpi di mercato storici. La sua passione per il club traspare nei dettagli condivisi sulla gestione e le sfide affrontate in quegli anni.

Sono passati esattamente quarant'anni da quel 20 febbraio 1986, data in cui il Milan passò definitivamente nelle mani di Silvio Berlusconi. Ariedo Braida, dirigente della squadra dei sogni, racconta quell'epoca gloriosa in una lunga intervista concessa al 'Corriere della Sera'. Ecco, di seguito, le sue parole. Sul 20 febbraio 1986: "È il giorno spartiacque della mia vita, un passaggio della mia esistenza impossibile da cancellare". Su come è iniziata la sua avventura al Milan: "All’epoca lavoravo nell’Udinese, era appena andato via Zico. Ero stato contattato dal presidente Viola che mi aveva proposto un ruolo dirigenziale nella Roma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braida sul Milan di Berlusconi: “È stato fantastico, un onore scrivere la storia. Il ricordo più bello …” Leggi anche: Milan, Ibrahimovic su San Siro: “Il ricordo più bello in questo stadio? Il mio addio al calcio” Leggi anche: Milan, un pezzo di storia rossonera si ritrova: la cena tra Galliani, Braida e Shevchenko I PEGGIORI ACQUISTI del MILAN di BERLUSCONI e GALLIANI - (Storie e Retroscena) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ariedo Braida, l'uomo mercato di Silvio Berlusconi nel Milan dei sogni: Rimasi folgorato, è stato fantastico; Fenomeni, nuovo episodio del format di Prime Video: Luca Toni intervista Andriy Shevchenko; Rimonta, contro-rimonta, brividi e tifosi in estasi: il Milan strappa la vittoria e ritrova il primato; Shevchenko a sorpresa: Nel 2008 dissi no alla Roma. Poi il retroscena con Buffon nella finale Champions: Lo guardavo, e... Ariedo Braida, l'uomo mercato di Silvio Berlusconi nel Milan dei sogni: «Rimasi folgorato, è stato fantastico»Sono passati esattamente 40 anni da quando Silvio Berlusconi acquistò il Milan. Ariedo Braida, dg e ds della squadra dei sogni, contribuì a scrivere la storia del club ... milano.corriere.it Braida esalta Maignan: «Un campione come lui non si può perdere»Braida esalta Maignan: «Un campione come lui non si può perdere». Segui le ultimissime sui rossoneri Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma in casa Milan le discussioni non accennano a s ... milannews24.com Ariedo Braida, l'uomo mercato di Silvio Berlusconi nel Milan dei sogni: «Rimasi folgorato, è stato fantastico» - facebook.com facebook