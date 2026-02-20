Galliani | Per Berlusconi il Milan fu un atto d’amore Donadoni la prima mossa dirompente

Da pianetamilan.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi comprò il Milan, spinto dal desiderio di riportare il club ai vertici. Questa decisione ha cambiato la storia del calcio italiano e ha segnato un nuovo inizio per il club milanese. Galliani ricorda come l’acquisto rappresentasse un vero atto di passione e impegno personale di Berlusconi. La prima mossa importante fu l’arrivo di Donadoni, che diede subito una svolta alla squadra. Sono passati 40 anni da allora e il Milan ha conquistato 29 trofei.

Il 20 febbraio 1986 il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi e il 'Corriere della Sera' ha intervistato Adriano Galliani, storico dirigente rossonero per tutta l'epopea berlusconiana, per parlare di quanto vissuto in quell'epoca. Ecco, dunque, le dichiarazioni rilasciate nell'esclusiva. Su quell'incontro: «Eravamo in quattro: oltre a noi, erano seduti a tavola Fedele Confalonieri e Aurelio Cazzaniga. Abbiamo parlato di reti televisive ma anche dei pomeriggi trascorsi dal Presidente con Fedele a vedere all’arena gli allenamenti del Milan di Gunnar Nordahl e Nils Liedholm».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

galliani per berlusconi il milan fu un atto d8217amore donadoni la prima mossa dirompente
© Pianetamilan.it - Galliani: “Per Berlusconi il Milan fu un atto d’amore. Donadoni la prima mossa dirompente”

Leggi anche: Ex Milan, Galliani su Allegri: “Ottenne la benedizione di Berlusconi dopo 5 secondi”

Leggi anche: Milan, 18 gennaio 2009: quando Kakà fu vicino all’addio. Galliani: “Nulla di firmato”

IL MILAN DI BERLUSCONI E GALLIANI. ALESSANDRO NESTA PASSA DAL BSMT!

Video IL MILAN DI BERLUSCONI E GALLIANI. ALESSANDRO NESTA PASSA DAL BSMT!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Galliani su Berlusconi a 40 anni dall'acquisto del Milan: Ogni mese lo ricordo ad Arcore. Mai visto felice come dopo il trionfo sulla Steaua; Ariedo Braida, l'uomo mercato di Silvio Berlusconi nel Milan dei sogni: Rimasi folgorato, è stato fantastico; Galliani racconta: Se Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita? Quando c’era Pioli, mi...; L'acquisizione storica del Milan da Berlusconi.

galliani per berlusconi ilGalliani: Per Berlusconi il Milan fu un atto d'amore. Senza di lui non avremmo mai vinto 29 trofei in 31 anniIl 20 febbraio è sempre una giornata speciale per i colori rossoneri perchè si ricorda quello che è successo nel 1986, cioè il passaggio del Milan da Giussy Farina a ... milannews.it

Galliani: Il mio primo colpo di mercato? Donadoni soffiato alla JuveIntervistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, parla del suo primo colpo di mercato per i rossoneri, Roberto Donadoni, soffiato alla ... tuttojuve.com