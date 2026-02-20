Galliani | Per Berlusconi il Milan fu un atto d’amore Donadoni la prima mossa dirompente

Il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi comprò il Milan, spinto dal desiderio di riportare il club ai vertici. Questa decisione ha cambiato la storia del calcio italiano e ha segnato un nuovo inizio per il club milanese. Galliani ricorda come l’acquisto rappresentasse un vero atto di passione e impegno personale di Berlusconi. La prima mossa importante fu l’arrivo di Donadoni, che diede subito una svolta alla squadra. Sono passati 40 anni da allora e il Milan ha conquistato 29 trofei.

Il 20 febbraio 1986 il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi e il 'Corriere della Sera' ha intervistato Adriano Galliani, storico dirigente rossonero per tutta l'epopea berlusconiana, per parlare di quanto vissuto in quell'epoca. Ecco, dunque, le dichiarazioni rilasciate nell'esclusiva. Su quell'incontro: «Eravamo in quattro: oltre a noi, erano seduti a tavola Fedele Confalonieri e Aurelio Cazzaniga. Abbiamo parlato di reti televisive ma anche dei pomeriggi trascorsi dal Presidente con Fedele a vedere all'arena gli allenamenti del Milan di Gunnar Nordahl e Nils Liedholm».