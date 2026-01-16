Il delitto di Nada Cella | è arrivata la sentenza Due condanne dopo 30 anni Furore e gelosia nel delitto

Dopo oltre trent’anni di indagini e processi, è arrivata la prima sentenza nel caso del delitto di Nada Cella. Due condanne definite da motivazioni che evidenziano emozioni intense come furore e gelosia. La vicenda, che ha segnato la cronaca genovese, si conclude con una decisione giudiziaria che chiude un lungo capitolo di giustizia e verità.

Genova, 16 gennaio 2026 – Ci sono voluti trent’anni per la verità processuale – almeno la prima – sul delitto di Nada Cella. La vittima aveva 24 anni ed è stata uccisa il 6 maggio 1996 con il cranio fracassato a Chiavari, nonostante un ricovero in ospedale dove giunse in condizioni disperate. L’assassina, condannata in primo grado dalla Corte d’assise di Genova a 24 anni di reclusione, si chiama Anna Lucia Cecere. Il movente è la gelosia: agli occhi della donna – ora cinquantottenne – Nada era la rivale sia per il posto di lavoro sia nel cuore del commercialista Marco Soracco, nel cui studio è avvenuto il delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

