Il delitto di Nada Cella | è arrivata la sentenza Due condanne dopo 30 anni Furore e gelosia nel delitto

Dopo oltre trent’anni di indagini e processi, è arrivata la prima sentenza nel caso del delitto di Nada Cella. Due condanne definite da motivazioni che evidenziano emozioni intense come furore e gelosia. La vicenda, che ha segnato la cronaca genovese, si conclude con una decisione giudiziaria che chiude un lungo capitolo di giustizia e verità.

Genova, 16 gennaio 2026 – Ci sono voluti trent’anni per la verità processuale – almeno la prima – sul delitto di Nada Cella. La vittima aveva 24 anni ed è stata uccisa il 6 maggio 1996 con il cranio fracassato a Chiavari, nonostante un ricovero in ospedale dove giunse in condizioni disperate. L’assassina, condannata in primo grado dalla Corte d’assise di Genova a 24 anni di reclusione, si chiama Anna Lucia Cecere. Il movente è la gelosia: agli occhi della donna – ora cinquantottenne – Nada era la rivale sia per il posto di lavoro sia nel cuore del commercialista Marco Soracco, nel cui studio è avvenuto il delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il delitto di Nada Cella: è arrivata la sentenza. Due condanne dopo 30 anni. “Furore e gelosia nel delitto” Leggi anche: Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: Cecere condannata a 24 anni, Soracco a due. Il delitto della giovane segretaria e la svolta Leggi anche: Nada Cella, la sentenza a 30 anni dal delitto: Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni, due anni al commercialista Soracco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Omicidio Nada Cella la cugina | Dopo 30 anni è un processo che non pensavamo mai di avere; Delitto Cella dopo 30 anni è arrivato il giorno della sentenza. Il delitto di Nada Cella: è arrivata la sentenza. Due condanne dopo 30 anni. “Furore e gelosia nel delitto” - I pm: Cecere invaghita del commercialista per il quale lavorava la vittima. quotidiano.net

