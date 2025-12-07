Udinese-Genoa probabili formazioni | le scelte di Runjaic e De Rossi

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa prova a prendere slancio, dopo la battuta d'arresto ampiamente pronosticabile in Coppa Italia, De Rossi non vuole perdere l'entusiasmo accumulato in campionato con la vittoria in rimonta con il Verona. L'Udinese però non è una squadra banale, ha qualità e al momento è subito dietro al. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Udinese-Genoa (lunedì 08 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Bologna-genoa, verona-juventus e udinese-milan: dove seguire le partite di serie a sabato 20 settembre

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan

udinese genoa probabili formazioniProbabili formazioni Udinese-Genoa: la decisione su Davis e Colombo, c’è Malinovskyi - Parma delle ore 15:00, la 14^ giornata di Serie A proseguirà sempre nel ... Segnala fantamaster.it

udinese genoa probabili formazioniSerie A: Udinese-Genoa in campo lunedì alle 18 DIRETTA Probabili formazioni - Dimenticata l'eliminazione in Coppa Italia il Genoa guarda alla prossima trasferta contro l'Udinese lunedì nel posticipo. Secondo ansa.it

udinese genoa probabili formazioniUdinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo - 00, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN): Come arriva l'Udinese L’Udinese. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Genoa Probabili Formazioni