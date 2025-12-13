Spalletti mette i bastoni fra le ruote al Napoli | che intrigo nel mercato di gennaio

L'emergenza a centrocampo del Napoli spinge la società a intervenire nel mercato di gennaio. Con Lobotka, Anguissa, Gilmour e De Bruyne indisponibili, la squadra si trova in difficoltà, e le trattative si intensificano tra scelte strategiche e possibili sorprese. Spalletti si trova a dover gestire questa complessa situazione, cercando soluzioni efficaci per rinforzare il reparto mediano.

Il Napoli dovrà acquistare un centrocampista nel mercato di gennaio per fronteggiare l’enorme emergenza che ha afflitto la metà campo azzurra, attualmente priva di Lobotka, Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Nella lista degli obiettivi azzurri c’è anche Davide Frattesi, su cui c’è però il forte inserimento della Juventus del grande ex Luciano Spalletti. Spalletti pazzo di Frattesi: lo vuole alla Juve. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Spalletti sarebbe da sempre un grande estimatore di Frattesi, al punto che lo avrebbe voluto già durante la sua esperienza al Napoli. Spazionapoli.it

