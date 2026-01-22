genesis il marchio di lusso coreano debutta in italia

Genesis, il marchio di lusso coreano, ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano. Nato in Corea del Sud poco più di dieci anni fa, Genesis si propone di offrire veicoli di alta qualità e design raffinato. Questa espansione rappresenta un passo importante per il marchio nel consolidare la propria presenza nel segmento premium internazionale.

Genesis, il marchio di fascia alta nato in Corea del Sud poco più di un decennio fa, ha ufficialmente annunciato il suo debutto nel mercato italiano. Questa nuova avventura si fonda su una visione audace denominata "Disruption, Refined", che mira a sfidare le convenzioni del segmento premium attraverso un approccio basato su eleganza, rispetto e consapevolezza. Al centro dell'esperienza cliente si colloca il concetto tradizionale coreano di ospitalità "Son-nim", che traduce la figura dell'acquirente in un vero e proprio "ospite di riguardo". Secondo Francesco Calcara, Presidente e CEO di Genesis Italia, l'arrivo nel nostro Paese rappresenta una grande opportunità per proporre una nuova idea di premium che unisca la qualità coreana alla grande attenzione per il design e lo stile tipica del pubblico tricolore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

