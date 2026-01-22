Serie tv coreana girata in Valdorcia Montalcino ora sbarca su Netflix
’Can This Love Be Translated? (Come si dice amore?)’. E’ questo il titolo di una serie tv Coreana in onda su Netflix girata in Toscana e in particolare a Siena, Montalcino e Firenze. Proprio Montalcino si conferma luogo ideale per girare film e serie di vario genere. Basti pensare che nella città del Brunello si iniziano a vedere troupe cinematografiche dal lontano 1941 con la “Pia de’ Tolomei” passando per “Il falco d’oro”, ”La Viaccia”, “La Calandria” passando poi per capolavori come “Fratello Sole e Sorella Luna” di Zeffirelli senza trascurare documentari e spot pubblicitari fino ad arrivare ai giorni nostri con pellicole che hanno avuto come protagonisti attori del calibro di Liam Neeson e George Clooney. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Stranger things 5 trama cast e location dove è girata la serie tv su netflix
Motorvalley su Netflix, la serie con Luca Argentero girata in Emilia-Romagna: il trailer e luoghi del setMotorvalley, la serie disponibile su Netflix, porta sullo schermo le suggestive atmosfere dell’Emilia-Romagna, regione nota per la sua tradizione motoristica e culturale.
Argomenti discussi: Disponibile su Netflix la serie tv coreana girata a Montalcino; Serie tv coreana girata in Valdorcia. Montalcino ora sbarca su Netflix; Dalla Corea alla Toscana: il nuovo K-drama Netflix sceglie Firenze, Siena e Montalcino.
Siena protagonista nella serie coreana Netflix ''Come si dice amore''. La commedia romantica, tra le più viste in Italia, è stata girata anche a Firenze, Perugia, Montalcino e Civita di Bagnoregio Leggi qui: https://www.valdelsa.net/news/siena-protagonista-nella - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.