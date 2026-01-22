serie tv coreana girata in valdorcia montalcino ora sbarca su netflix

’Can This Love Be Translated? (Come si dice amore?)’. E’ questo il titolo di una serie tv Coreana in onda su Netflix girata in Toscana e in particolare a Siena, Montalcino e Firenze. Proprio Montalcino si conferma luogo ideale per girare film e serie di vario genere. Basti pensare che nella città del Brunello si iniziano a vedere troupe cinematografiche dal lontano 1941 con la “Pia de’ Tolomei” passando per “Il falco d’oro”, ”La Viaccia”, “La Calandria” passando poi per capolavori come “Fratello Sole e Sorella Luna” di Zeffirelli senza trascurare documentari e spot pubblicitari fino ad arrivare ai giorni nostri con pellicole che hanno avuto come protagonisti attori del calibro di Liam Neeson e George Clooney. 🔗 Leggi su Lanazione.it

