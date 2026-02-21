Gaza può risvegliare la centrale elettrica Israele la tiene spenta
Gaza rischia di riaccendere la centrale elettrica, ma Israele mantiene il blackout. La causa è la crescente tensione tra le due parti, che rende difficile riparare le infrastrutture danneggiate. Nel frattempo, i residenti affrontano il freddo senza energia, mentre le strade sono ancora piene di detriti e edifici distrutti. La situazione rimane critica, con la possibilità di un nuovo peggioramento che preoccupa la popolazione locale. La questione resta al centro del dibattito internazionale.
Tra edifici colpiti dalle bombe, cavi spezzati e strade distrutte, con i nuovi venti di guerra che tornano a sollevare la polvere di Gaza in macerie, i gazawi lavorano per rimettere funzione l'unica centrale elettrica.
