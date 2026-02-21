Gaza può risvegliare la centrale elettrica Israele la tiene spenta

Da cms.ilmanifesto.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza rischia di riaccendere la centrale elettrica, ma Israele mantiene il blackout. La causa è la crescente tensione tra le due parti, che rende difficile riparare le infrastrutture danneggiate. Nel frattempo, i residenti affrontano il freddo senza energia, mentre le strade sono ancora piene di detriti e edifici distrutti. La situazione rimane critica, con la possibilità di un nuovo peggioramento che preoccupa la popolazione locale. La questione resta al centro del dibattito internazionale.

gaza pu242 risvegliare la centrale elettrica israele la tiene spenta
© Cms.ilmanifesto.it - Gaza può risvegliare la centrale elettrica, Israele la tiene spenta

Palestina L’impianto è danneggiato ma potrebbe ripartire. Servono pezzi di ricambio e gasolio industriale. Tutto fermo al di là dei valichi. La riaccensione permetterebbe di filtrare l’acqua e far funzionare gli ospedali Palestina L’impianto è danneggiato ma potrebbe ripartire. Servono pezzi di ricambio e gasolio industriale. Tutto fermo al di là dei valichi. La riaccensione permetterebbe di filtrare l’acqua e far funzionare gli ospedali Tra edifici colpiti dalle bombe, cavi spezzati e strade distrutte, con i nuovi venti di guerra che tornano a sollevare la polvere di Gaza in macerie, i gazawi lavorano per rimettere funzione l’unica centrale elettrica.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

“Ue non può fare affari con Israele mentre c’è un genocidio a Gaza”: la raccolta firme Justice for PalestineL’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele.

Leggi anche: Di Gaza non si parla più: Israele può continuare ‘il lavoro’

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Primo venerdì di Ramadan: Gerusalemme vietata ai palestinesi della Cisgiordania; Pizzaballa: La tregua non è pace. A Gaza c’è un cessate il fuoco, ma ogni giorno qualcuno continua a morire.

Arte per Gaza, là dove si uccidono i poetiPerché gli assassini temono i poeti?. Se lo chiede il Premio Pulitzer Chris Hedges, in una lettera ideale al poeta palestinese Refaat Alareer, ucciso a Gaza in un bombardamento il 6 dicembre 2023. huffingtonpost.it

Cosa prevede la risoluzione Onu approvata su Gaza: la fase 2 può partireCon il via libera del Consiglio di Sicurezza dell'Onu alla risoluzione che approva il piano del presidente Donald Trump, a Gaza può partire la fase due per la pace. Ecco cosa prevede il documento. * ... ansa.it