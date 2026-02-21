Gaza può risvegliare la centrale elettrica Israele la tiene spenta

Gaza rischia di riaccendere la centrale elettrica, ma Israele mantiene il blackout. La causa è la crescente tensione tra le due parti, che rende difficile riparare le infrastrutture danneggiate. Nel frattempo, i residenti affrontano il freddo senza energia, mentre le strade sono ancora piene di detriti e edifici distrutti. La situazione rimane critica, con la possibilità di un nuovo peggioramento che preoccupa la popolazione locale. La questione resta al centro del dibattito internazionale.

Palestina L’impianto è danneggiato ma potrebbe ripartire. Servono pezzi di ricambio e gasolio industriale. Tutto fermo al di là dei valichi. La riaccensione permetterebbe di filtrare l’acqua e far funzionare gli ospedali Palestina L’impianto è danneggiato ma potrebbe ripartire. Servono pezzi di ricambio e gasolio industriale. Tutto fermo al di là dei valichi. La riaccensione permetterebbe di filtrare l’acqua e far funzionare gli ospedali Tra edifici colpiti dalle bombe, cavi spezzati e strade distrutte, con i nuovi venti di guerra che tornano a sollevare la polvere di Gaza in macerie, i gazawi lavorano per rimettere funzione l’unica centrale elettrica.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

“Ue non può fare affari con Israele mentre c’è un genocidio a Gaza”: la raccolta firme Justice for PalestineL’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele.

Leggi anche: Di Gaza non si parla più: Israele può continuare ‘il lavoro’

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.