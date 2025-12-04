Di Gaza non si parla più | Israele può continuare ‘il lavoro’
di Rosamaria Fumarola Di Gaza non si parla più. Ciò a cui ambivano Israele ed i suoi sostenitori si è realizzato: continuare “il lavoro” senza il fastidioso cicaleccio dell’opinione pubblica mondiale. La Striscia è stata così di fatto consegnata ai suoi carnefici e la Cisgiordania alla violenta efferatezza dei coloni. Importante è stata tuttavia proprio la reazione generata nei due anni in cui si è consumata la mattanza, che ha segnato un limite oltre il quale l’umanità ha dimostrato di non essere disposta a tollerare il laissez faire consentito a Netanyahu. Se qualcuno ritiene però che tale reazione abbia posto termine alla disumanizzazione ed allo sterminio del popolo palestinese, sarà costretto a ricredersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
